نائب أمريكي يطالب بتمديد عقوبات إيران على قطر

طلال الضوي(صدى):

علق النائب أمريكي تيد بود على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إعادة العقوبات على إيران، مؤكدًا أنه يهدف في المقام الأول الضغط على طهران لوقف دعمها للإرهاب والجماعات الإرهابية.

وشدد عضو مجلس النواب الأمريكي على أن هذه الحملة يجب أن تستهدف قطر أيضًا؛ لتمويلها العمليات الإرهابية، لافتًا إلى وجود دلائل موثقة تؤكد تورط الحكومة القطرية في تمويل ودعم الإرهابيين ومساندة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وقال ” على واشنطن مراقبة النشاطات التي تقوم بها إيران في جميع الجبهات وخاصة دعمها المالي والعسكري المتواصل لحزب الله الشيعي اللبناني، وعلينا أن ننتبه لاستمرار قطر في دعم وتمويل الإرهاب لأن هناك دلائل موثقة بشأن هذا الدعم في حين تقوم البنوك الإيرانية الآن بنقل عملياتها في مجال العملات الأجنبية إلى بنك قطر الوطني “.

كما أشارت إلى أن إعلان إيران دعمها لحكومة قطر زاد من قلقنا اتجاه النشاطات التي تقوم بها الحكومتان، لافتًا إلى أن إيران وقطر وحزب الله مسؤولون عن تزايد الأنشطة الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن طهران لا تزال تدعم حزب الله بمبالغ مالية كبيرة تزيد عن 100 مليون دولار سنويًا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 250 مليون دولار، مؤكدًا أنه يجب على واشنطن فرض عقوبات صارمة على طهران من أجل وقف مصادرها المالية بمختلف أشكالها.

وقال في ختام تصريحاته ” نتيجة الدعم الإيراني المتواصل أصبح حزب الله قوة مهيمنة ومصدر عدم استقرار مباشر في منطقة الشرق الأوسط… والحقيقة أن أنشطة إيران وحزب الله أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتؤدي إلى إطالة أمد الصراع في المنطقة “.