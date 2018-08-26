أمانة الشرقية تنهي صيانة أسوار مقابر الحاضرة بالدمام

سعيد العجل(صدى):

تواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع صيانة عدد من المقابر في حاضرة الدمام، في إطار حرص الأمانة على حرمة المقابر وخصوصيتها، حيث قامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بتوجيه إدارة صيانة المباني والمرافق البلدية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة للمقابر التي تأثرت أسوارها.

وقامت إدارة صيانة المباني والمرافق البلدية بالقيام بأعمال صيانة أسوار مقبرة الدمام القريبة من الحراج والمعروفة بمقبرة الحراج، حيث بلغ طول السور الذي تم إنشاءه بدلاً من السور القديم 900 متر طولي من الخرسانة الجاهزة، إلى جانب القيام بصيانة سور المقبرة الرئيسية بالدمام وجرى استبدال السور بطول 50 متر طولي، من خلال استبدال السور للجزء المتهالك من السور بجزء جديد، وكذلك تم تغيير بوابات الدخول والخروج للمقبرة واستبدالها بأبواب جديدة.

كما أنهت إدارة صيانة المباني والمرافق البلدية مقبرة حي الربيع وتم صيانة السور بطول 320 متر طولي بالخرسانة الجاهزة أيضاً.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن الحفاظ على حرمة وخصوصية المقابر يعتبر من اهتماماتها، وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وأنها تبادر وبشكل عاجل في تنفيذ أعمال مثل هذه الصيانة لتبقى خصوصية المقابر في إطار إكرام موتى المسلمين.