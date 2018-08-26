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وفاة الشاعر حجاب بن نحيت بعد صراع مع المرض

وفاة الشاعر حجاب بن نحيت بعد صراع مع المرض
عادل الحربي (صدى):

رحل الشاعر السعودي حجاب بن نحيت، ظهر اليوم الأحد، عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية حادة انتقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض.

وأعلنت منيرة حجاب بن نحيت ابنة الفقيد وفاة والدها، منذ قليل، قائله ” انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى ” سائله الله له الرحمة والغفران.

وكان تعرضت حجاب بن نحيت رحمه الله إلى التهاب رئوي حاد ايتدعى عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى لقي ربه اليوم.

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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمك الله رحمة واسعة لطالما اعتق رقابا فضل الله ثم جاهه ادعو له

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه.ويغفر له

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

[ عدد التعليقات: 2856 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله و انا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفرله يااااارب

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة

البقاء لله وحده ، الله يصبر اهله يارب 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله

[ عدد التعليقات: 52711 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اولاده واهله وذويه الصبر والسلوان ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله

[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 53 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك..

عظم الله أجرأهله وقرابته وأحسن الله عزاهم وعظم الله أجرهم..

[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 48 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يرحمنا اجمعين…
أمس تدعون له واليوم تترحمون عليه…
الموت نعمه أو نقمه … فاجعله نعمه…
احد يفسر السطر الأخير….؟

[ عدد التعليقات: 3807 ] نشر منذ 9 دقائق

إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتقبله القبول الحسن

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