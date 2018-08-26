وفاة الشاعر حجاب بن نحيت بعد صراع مع المرض

عادل الحربي (صدى):

رحل الشاعر السعودي حجاب بن نحيت، ظهر اليوم الأحد، عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية حادة انتقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض.

وأعلنت منيرة حجاب بن نحيت ابنة الفقيد وفاة والدها، منذ قليل، قائله ” انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى ” سائله الله له الرحمة والغفران.

وكان تعرضت حجاب بن نحيت رحمه الله إلى التهاب رئوي حاد ايتدعى عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى لقي ربه اليوم.

إقرأ أيضا: