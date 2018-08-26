وفاة الشاعر حجاب بن نحيت بعد صراع مع المرض
رحل الشاعر السعودي حجاب بن نحيت، ظهر اليوم الأحد، عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية حادة انتقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض.
وأعلنت منيرة حجاب بن نحيت ابنة الفقيد وفاة والدها، منذ قليل، قائله ” انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى ” سائله الله له الرحمة والغفران.
وكان تعرضت حجاب بن نحيت رحمه الله إلى التهاب رئوي حاد ايتدعى عزله تمامًا ومنع الزيارة عنه، حتى لقي ربه اليوم.
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فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمك الله رحمة واسعة لطالما اعتق رقابا فضل الله ثم جاهه ادعو له
واقعي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه.ويغفر له
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
طلال[ عدد التعليقات: 2856 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله و انا اليه راجعون
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفر له
محمد[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله يااااارب
ماجد[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
البقاء لله وحده ، الله يصبر اهله يارب 🙌🙌
الصابر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52711 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اولاده واهله وذويه الصبر والسلوان ,, آمين ,,
الصابر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 53 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك..
عظم الله أجرأهله وقرابته وأحسن الله عزاهم وعظم الله أجرهم..
ماوكلي[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
معلمة[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
احمد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحمنا اجمعين…
أمس تدعون له واليوم تترحمون عليه…
الموت نعمه أو نقمه … فاجعله نعمه…
احد يفسر السطر الأخير….؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3807 ] نشر منذ 9 دقائق
إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتقبله القبول الحسن