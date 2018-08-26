بالصور.. ترامب يقع في ورطة أمام الأطفال

واشنطن(صدى):

أخفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رسم علم بلاده الذي يصر على أنه يحميه ويتوعد من يهينه؛ حيث كان ذلك بحضور مجموعة من الأطفال؛ مما جعل الأمر أكثر فداحة.

وكان ترامب مع زوجته ميلانيا ووزير الصحة إليكس آزار، في زيارة إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي عندما رصدت الكاميرات خطأ ترامب الغريب.

وأمضى الرئيس الأمريكي بعض الوقت مع الأطفال، الذين كان يتحلقون على طاولة صغيرة، حيث كانوا يرسمون، وبدأ يرسم معهم، لكنه أضاف شريطًا باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي، عوضًا عن الخطين الأحمر والأبيض.