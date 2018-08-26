طرق إزاله الخدوش عن الزجاج الأمامي للسيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أحياناً يتعرض الزجاج الأمامي للسيارة لبعض الخدوش، ورغم خطورتها فإن كثير من السائقين يقومون بتجاهلها، حيث أنها قد تقوم بإرباك السائق وتحد من الرؤية خاصة في الصباح الباكر عند سطوع أشعة الشمس على الزجاج الأمامي للسيارة.

حال كانت الخدوش صغيرة فإنه توجد طريقتين للتخلص منها:

1- استخدام مزيل الخدوش الأكريليك

قم بملء فراغ الخدش باستخدام مزيل الخدوش الأكريليك.

استخدم قطعة قماش رطبة وقم بفرك المزيل على الخدش والأماكن المتضررة، عندها سوف تبدو شفافة عندما تصبح جافة وسوف يتم إخفاء الضرر مع الطبقة الواقية.

2- استخدام معجون الأسنان

قم بوضع كمية قليلة من معجون الأسنان يفضل من النوع الجيد على قطعة نظيفة من القماش.

استخدم قطعة القماش في فرك المعجون على الخدش، وقم بتكرار هذه العملية في حال تطلب الأمر ذلك.

قم بإزالة معجون الأسنان باستخدام قطعة قماش نظيفة، وعندها سيتم إزالة الخدش عن الزجاج.

حال كانت الخدوش عميقة يمكن التخلص منها بالطريقة التالية:

– استخدام أكسيد السيريوم

يساعد استخدام أكسيد السيريوم على إزالة الخدوش العميقة التي لا تزال عند أقل من 50 ميكرون، وهو عنصر كيميائي يستخدم في صناعة السيراميك والمجوهرات، كما أنه جيد لتلميع المعادن، السيراميك، والمواد الزجاجية.

لإزالة الخدوش قم بإضافة الماء إلى مادة أكسيد السيريوم، مما ينتج عنه عجينة شبه متماسكة.

قم بوضع هذه العجينة على الخدوش والأماكن المتضررة.

استخدم قطعة قماش وقم بفرك العجينة على الخدوش، قم بتلميع المنطقة المتضررة حتى يصبح الزجاج نظيفاً خالٍ من الخدوش.