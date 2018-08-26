بالفيديو.. بيع أبقار نافقة في الأحساء.. والأمانة ترد

نايف السالم(صدى):

علقت أمانة الأحساء، اليوم الأحد، على مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين أثناء تجوله بمركبته والذي ظهر خلاله وجود أبقار نافقة خارج مسلخ مدينة العمران بالأحساء.

وأكدت الأمانة في بيان لها أن الأبقار الظاهرة في الفيديو حدث تأخر في رفعها من الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدامها بسبب وجود عطل في الرافعة الخاصة بذلك.

وأوضحت أنه تم جلب رافعة أخرى في حينه وإزالة الأبقار والتعامل معها بحسب ما تقتضيه اللوائح البلدية، مشدده على أنه لا يتم سلخ أو التعامل مع أي من الأنعام النافقة كما ادعى المواطن مصور المقطع، وأنه يتم إزالتها وإعدامها والتخلص منها وفق الأنظمة.

كما شددت الأمانة على حرصها الشديد على صحة وسلامة ما يقدم للمستهلك من خلال فحص الماشية قبل وبعد الذبح، واستبعاد التي تظهر عليها أعراض مرضية أوأمراض يجب التبليغ عنها بواسطة أبطاء متخصصين.

ولفتت إلى أنه يتم إعدام الحيوانات التي أثبتت الفحوص الطبية مرضها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بعمل المسالخ الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكان مواطن وثق مقطع فيديو أثناء تجوله بمركبته خارج مسلخ مدينة العمران، وظهر خلاله وجود أبقار نافقة تم وضعها بجوار جدران المسلخ، حيث زعم المواطن خلال الفيديو أنه يتم سلخ هذه الأبقار النافقة وتقديمها للمواطنين لتناولها.

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