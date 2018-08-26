مدرب يوفنتوس يكشف سر فشل رونالدو في التهديف

نواف السالم(صدى):

كشف ماسيمليانو آليغري مدرب نادي يوفنتوس، سر فشل لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الأهداف حتى الآن مع نادي السيدة العجوز.

وقال ” آليغري ” أن السبب يعود إلى الاختلاف الكبير بين الكرة في إيطاليا وأسبانيا، موضحًا: ” كرة القدم الإيطالية مختلفة تماما عن إسبانيا، ورونالدو يدرك ذلك، وهو يستقر بشكل جيد للغاية. إنه رجل متواضع للغاية، ويسعدني جدًا التأثير الذي أحدثه حتى الآن. ”

وأضاف: ” بدون ديبالا، تصبح الأمور أكثر صعوبة في الانتقال بين الخطوط، لكن بعد فترة دافعنا بشكل جيد وحققنا نتائج أفضل في الشوط الثاني. “