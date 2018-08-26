السفارة السعودية بالأردن تقدم واجب العزاء في الفنان الراحل ياسر المصري

سعيد العجل(صدى):

عزى سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي أسرة الفنان الاردني الراحل ياسر المصري الذي وافته المنية أثر حادث مؤسف ، حيث أجرى سموه اتصالا هاتفيا لمواساة أسرة الفقيد والتي عبر خلالها عن خالص تعازيه وتعازي أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية والمكاتب والملحقيات التابعة لها في الأردن، مؤكدا على القيمة الفنية العالية للفقيد والإرث الطيب الذي تركه خلفه .

حيث قال سموه أننا نشارككم اخواننا الاردنيين احزانكم بفقدان هذا الفنان العروبي الأصيل الذي ألمنا مصاب رحلة جميعا ، حيث ذكر بأن الفقيد لطالما أسهمت أعماله بإثراء الساحة الفنية في العالم العربي بأكمله وأن للراحل مواقف مشرفة كفنان ذو قيمة فنية عالية دافع فيها عن قضايا أمته العربية وجسد أدوار البطولة في العالمين الواقعي والعالم الفني ، وله أعمال هادفة ستبقى خالدة في ذاكرة محبيه .

وحضر المتحدث الرسمي للسفارة الأستاذ عبدالسلام العنزي في دار العزاء في محافظة الزرقاء ، ممثلا عن سموه لتقديم هذا الواجب.