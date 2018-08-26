” البيئة ” تتيح تطبيق ” بلاغات الآبار المكشوفة ” عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية

محمد السعران(صدى):

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة عبر الروابط الآتية: هنا وأيضا من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط:

هنا، وذلك بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ومن ثم متابعة البلاغ.

وكانت قد أعلنت الوزارة عن بدء مشروع طموح يسعى إلى ردم الآبار المهجورة في المملكة، وتعميد شركات متخصصة في الردم والتحصين، حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات، وحمايةً لطبقات المياه الجوفية من التلوث.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

ودشن الوزارة الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية، تضمنت التطبيق الموحد والذي يخدم جميع قطاعات الوزارة على الهواتف الذكية، ويعرض جميع الخدمات الإلكترونية الحالية والتي سيتم إضافتها مستقبلا للتطبيق، حيث يوجد روابط فرعية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية الخاصة بوكالات الوزارة، كما تضمنت تطبيق برق الخاص بنظام الاتصالات الإدارية في الوزارة، وطلب زيارة منتزه، بالإضافة لطلبات العمالة، ونظام طلبات التشجير، وتطبيق أسعار المنتجات، ونظام بلاغات الآبار المكشوفة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل ضمن خطة التحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل لرفع الكفاءة وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات والوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.