أمير مكة يرأس بعد غدٍ اجتماع لجنة الحج المركزية

مكة المكرمة(صدى):

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة الثلاثاء المقبل، اجتماع اللجنة الذي ستتم خلاله مناقشة نتائج أعمال موسم حج هذا العام والتحضير لحج 1440هـ.

وستناقش اللجنة ما تم رصده خلال موسم حج العام الحالي من إيجابيات والعمل على تعزيزها، ومعالجة الملاحظات بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل .

وسيشهد الاجتماع الذي يشارك فيه 23 جهة تمثل عضوية لجنة الحج المركزية, متابعة الأعمال والخطط المتعلقة بمغادرة ما تبقى من ضيوف الرحمن لمكة المكرمة وعودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، كما سيتخلله بدء التحضير المبكر لموسم حج العام المقبل.

وتعقد لجنة الحج المركزية, اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة جميع خطط الجهات المعنية بخدمات الحجاج والمعتمرين والتأكد من استكمال الترتيبات والتجهيزات كافة اللازم توافرها لمواجهة متطلبات مواسم الحج والعمرة بما يكفل حسن وسلاسة الأداء من خلال دراسة مواسم الحج المنصرمة وتحليلها من أجل تحديد مكامن أي قصور أو ملاحظات ووضع الخطط والتدابير الكفيلة بمعالجتها لمنع تكرار حدوثها وفق جدول زمني محدد حرصاً على إنهاء المعالجة قبل بدء موسم الحج أو العمرة التالي.