بالفيديو.. حجاج يودعون الكعبة بـ ” القهقري ” .. وأبا الخيل يعلق

نايف السالم(صدى):

علق مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، على مقطع الفيديو المتداول لحجاج من إحدى الدول الآسيوية بعد انتهائهم من طواف الوداع وأثناء توديع الكعبة المشرفة بمشية ” القهقري “.

وأكد ” أبا الخيل ” أن وداع بعض الحجاج للكعبة بعدم إعطاءها ظهورهم حيث يرجعون للخلف ويمشون ” القهقهري ” ظنًا منهم أن في ذلك فضيلة لكنه ” بدعة ” ، ولا يجوز هذه الأفعال.

وقال على ذلك ” يجتهد بعض المسلمين اجتهادًا في كثير من العبادات، خاصةً التي تؤدّى في مكة أو المدينة من باب الاحترام والتقدير والتنزيه، وغير ذلك مما يعدّ بدعة أو مخالفة “.

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض الحجاج الآسيويين بعد انتهائهم من طواف الوداع يسيرون للخلف ويمشون ” القهقرى ” حتى لا يديروا ظهورهم للكعبة المشرفة؛ اعتقادًا منهم أن في ذلك فضيلة وسط حالة من التأثر الشديد والبكاء.

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