أماني الغامدي(صدى):

تعتبر ترهلات البطن والسيلوليت من الآثار الجانبية التي تسببها السمنة، مما يؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبى مما يزعج الفتيات كثيرا، لذا يبحثن كثيرا عن طرق التخلص منها.

ويقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، 5 وصفات طبيعية تساعد على إزالة ترهلات البطن والسيلوليت، منها:-

1- خلطة الشبة والنشا:

نحتاج إلى شبة ناعمة والقلیل من زیت الزیتون والنشا مع القليل من الماء بمقادير متساوية، ثم نخلط المكونات جيدا، بعدها نضعها على منطقة الترهلات أو السيلوليت إلى أن تجف ثم نبلل قطعة من القماش بالماء ونفرك بها المزيج على الجسم مع استمرار تَكرار هذه الوصفة حتى اختفاء الترهلات أو السيلوليت.

2- خلطة زيت الياسمين:

نخلط كميات متساوية من زيت الیاسمین وزيت القرنفل، ثم ندلك منطقة البطن المترهلة أو السيلوليت به.

3- القهوة:

نخلط القليل من البن بالماء ونفرك بها منطقة البطن أو السيلوليت لمدة 5 دقائق، في اتجاه دائرى واحد بعد ندلك في عكس الاتجاه، وذلك لمدة نصف ساعة.

4- الجلسرين:

نحتاج لملعقتین من کریم ترطیب وثلاث ملاعق من زیت الزیتون وأخرى من الجلسرین، وملعقة ماء ورد وعصیر ليمونة صغيرة، ونخلط المكونات معا جيدا، ثم ندلك بها منطقة البطن أو السيلوليت لمدة 30 دقيقة.

5- خل التفاح والزنجبيل:

نخلط كميات متساوية من خل التفاح والزنجبيل وزیت الليمون وزيت النعناع، ونخلط جيدا، ثم نفرك به المناطق المترهلة أو السيلوليت.