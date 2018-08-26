القبض على 3 باكستانيين عبثوا بأجهزة الصرف الآلي للبنوك

عادل الحربي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة باكستانيين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ لضلوعهم بالعبث بأربعة أجهزة للصرف الآلي للبنوك ومحاولة فتحها باستخدام آلات صلبة؛ للاستيلاء على ما تحتويه من نقود.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه تم مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل الجهة المختصة بشرطة المنطقة، لافتًا إلى أنهم أقروا بما نُسب إليهم من تهم وتم إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.

كما أكد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.