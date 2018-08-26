بالفيديو.. رجل يلقي بنفسه أسفل القطار بعد طعنه لامرأة حتى الموت

بكين(صدى):

أظهر مقطعي فيديو، رجلًا أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار في الصين؛ لينهي بذلك حياته.

وجاء ذلك بعد أن قام الرجل بتتبع امرأة تسير بمفردها في الشارع، وفجأة نزل رجل من فوق دراجته واعتدى عليها بالطعن بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.

وما زالت الشرطة الصينية، تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته ومعرفة الأسباب التي دفعت الرجل إلى القيام بهذه الواقعة.