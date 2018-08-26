بالفيديو.. رجل يلقي بنفسه أسفل القطار بعد طعنه لامرأة حتى الموت
أظهر مقطعي فيديو، رجلًا أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار في الصين؛ لينهي بذلك حياته.
وجاء ذلك بعد أن قام الرجل بتتبع امرأة تسير بمفردها في الشارع، وفجأة نزل رجل من فوق دراجته واعتدى عليها بالطعن بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة.
وما زالت الشرطة الصينية، تحقق في الحادث للوقوف على ملابساته ومعرفة الأسباب التي دفعت الرجل إلى القيام بهذه الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52698 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من حالهم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 56 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم