” أبحاث الحج والعمرة ” يكشف حقيقة تصميم مهندسين ألمان لجسر الجمرات

نايف السالم(صدى):

كشف مستشار معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور محمد بن عبدالله إدريس، حقيقة الأنباء المتداولة حول تصمصم مهندسين ألمان لجسر الجمرات.

وأكد ” إدريس ” أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أن مهندسين سعوديين هم من قاموا بتصميم الجسر وقدم المعهد التصميم بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.

ووثق ” إدريس ” تصريحاته بتفاصيل إنشاء جسر الجمرات، لافتًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قدمت في عام 1422 هـ مقترحًا بتطوير منطقة الجمرات وتم عرضه على المعهد الذي تحفظ لوجود ملاحظات جوهرية.

كما أشار إلى أن المعهد قدم تصميمًا للوصول إلى الأدوار عن طريق المتحدرات وربطها بمصادر القدوم وتم اعتماده، بعد الاستفادة من المعلومات والخبرات التي قدمتها الجهات الحكومية.

وعن رواية المهندسين الألمان، أوضح أنهم كانوا يعملون كخبراء لدى الشؤون البلدية والقروية لتصميم جسر الجمرات ولكن تم رفض تصاميمهم وليس لهم أي علاقة بالتصميم الحالي للجسر غير حضور ورش العمل والمناقشات فقط.