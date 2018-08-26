أمانة جدة تغلق 64 منشأة صحية وتتلف 4 أطنان أغذية فاسدة خلال عيد الأضحى

جدة(صدى):

أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة التي نفذتها أمانة محافظة جدة على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وحتى أمس عن إغلاق 64 منشأة مخالفة من إجمالي 834 زيارة ميدانية، فيما أنذرت 394 محلاً وأتلفت 3825 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك ضمن خطة الأمانة لموسم حج هذا العام.

وتستهدف الحملة الرقابة الصحية المكثفة خلال موسم الحج جميع أنحاء المحافظة في نطاق كل بلدية فرعية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم، إلى جانب متابعة صوالين الحلاقة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، لا سيما وأن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين وشهدت هذه الأيام توافد الحجاج من أنحاء العالم ما توجب معه رفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وكانت أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية قد أطلقت حملة الرقابة المكثفة على المنشآت الصحية في الأول من ذي القعدة الماضي وتستمر حتى منتصف شهر محرم من العام المقبل، في حين نفذت البلديات الفرعية وما زالت حملات تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة البالغ عددها منذ بداية الحملة أكثر من 4350 زيارة ميدانية تم خلالها إغلاق 369 منشأة ومخالفة 2367.