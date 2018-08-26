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الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في ‏جبهة الشريجة بمحافظة تعز

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في ‏جبهة الشريجة بمحافظة تعز
عدن(صدى):

أحكمت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع ‏استراتيجية في جبهة الشريجة ‏بمحافظه تعز عقب ‏معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد جبهة حماله العميد محمد فريد، إن قوات ‏الجيش ‏والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات ‏الحوثية شمال منطقة الشريجة ‏وتمكنت خلاله من تحرير ‏جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل ‏الضواري.‏

وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن استعادة الجيش الوطني لتلك ‏المواقع ‏سيسهم في تأمين عدد من الطرق الحيوية وسيمكن الجيش ‏من التقدم بسهولة.‏

وأشار قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال ‏مستمرة على بعد 5 كيلو مترات من ‏الراهدة ‏باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم.‏


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله ينصرهم علي الاعداء والارهاب يارب

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم عجل بقضائك وهلاكك يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 40 دقيقة

اللهم إني إستودعتك بواسلنا الإبطال إحفظهم يارب وإنصرهم بنصرك المبين.

[ عدد التعليقات: 4154 ] نشر منذ 33 دقيقة

اللهم عجل بإنتهاء الحرب بالفوز والنصر على الاعداء وإكفنا شرهم بما شئت يارب

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