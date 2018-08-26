الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظة تعز
أحكمت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظه تعز عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد جبهة حماله العميد محمد فريد، إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات الحوثية شمال منطقة الشريجة وتمكنت خلاله من تحرير جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري.
وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن استعادة الجيش الوطني لتلك المواقع سيسهم في تأمين عدد من الطرق الحيوية وسيمكن الجيش من التقدم بسهولة.
وأشار قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة على بعد 5 كيلو مترات من الراهدة باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم.
محمد[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله ينصرهم علي الاعداء والارهاب يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 55 دقيقة
اللهم عجل بقضائك وهلاكك يارب العالمين
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللهم إني إستودعتك بواسلنا الإبطال إحفظهم يارب وإنصرهم بنصرك المبين.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4154 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم عجل بإنتهاء الحرب بالفوز والنصر على الاعداء وإكفنا شرهم بما شئت يارب