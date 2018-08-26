بالصور.. طقوس غريبة يفعلها المشاركون بمهرجان ” الرجل المحترق “

واشنطن(صدى):

تشهد صحراء الصخرة السوداء في شمال ولاية نيفادا، في الولايات المتحدة سنويًا إقامة المهرجان الأغرب في العالم والمسمى بـ ” الرجل المحترق ” ، وذلك من خلال حرق دمية كبيرة على شكل إنسان.

ويرتدي المشاركون في المهرجان ملابس غريبة، كما يقوموا بتشكيل معسكرات مختلفة ويقدّمون طعامهم ومشروباتهم ومهاراتهم مجانًا، وكل ذلك باسم السلام والمحبة.

وتشمل طقوس المهرجان العري وإشعال النيران، فيما استضاف العام الماضي أكثر من 70 ألفَ ” شعلة ” ، كما يمكن لزواره القيادة أو ركوب الحافلة على بعد 270 ميلاً من سان فرانسيسكو.

وتخلو المدينة المقام بها المهرجان من أي ماء أو نباتات وكل ما يحيط بها هو مئات من الأميال المربعة من قفر الصحراء التي تتعرض باستمرار لعواصف رملية غير متوقعة يصل بها الأمر لتدمير الكثير من المساكن، فيما تصل درجات الحرارة إلى الـ 40 خلال النهار، بينما تهبط ليلًا إلى درجة التجمّد.