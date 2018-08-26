60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة بجامعة جدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة جدة، باب التقديم على 60 وظيفة إدارية ومالية وفنية شاغرة للعام 1439/ 1440هـ،والتي ترغب في شغلها من خلال مسابقة وظيفية.

وأوضحت الجامعة أنها ترغب إشغال هذه الوظائف بالمواطنين المؤهلين وفقًا للشروط والخبرات الموضحة عبر الرابط التالي هنا

كما أشارت إلى أنه سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني للمسابقة الوظيفية اعتبارًا من يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، ويستمر حتى يوم الخميس 26/ 12/ 1439هـ الموافق 6/ 9/ 2018م، وعلى المتقدمين ضرورة التقيد بالتعليمات والشروط المعلنة.

للاستفسار: يرجى التواصل على: هاتف 012/2334444 تحويلة 20206- 20205 .