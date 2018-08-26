المواطنون يوجهون رسائل للأمير محمد بن سلمان.. ماذا جاء فيها

عادل الحربي(صدى):

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا تحت عنوان ” رسالة إلى محمد بن سلمان ” داعمين من خلاله التطورات والتغيرات الجذرية التي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيقها وإنجازها.

وشارك في الهاشتاج عدد كبير من الشخصيات العامة والمواطنين؛ حيث قال نايف العساكر، مغردًا: ” زادت عزة الشعب السعودي من شمال الأرض إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ..وانتصرنا على أعدائنا من نظام الملالي الحقير و زمرتهم تنظيم الحمدين وجماعات التأسلم السياسي، وقضيتم على التطرّف والغُلو في وقت قصير .. فياسمو الأمير: واصل فالشعب كله معك شبابا وشيبًا. ”

وعلّقت ” سعاد الشمري ” : ” بختصر حكايتي، أنا ما كنت أقدر أقول وين أسكن، أوحيت للناس والإعلام إني أعيش بره البلد، عمر محد دل لي بيت، مقدر أصور عيالي وأهلي، الصحونج قالولكم إنهم متبرين مني وسكت، مقدر أقول ذول بناتي وأولادي، مقدر أمشي بحرية بدون خوف بالتجمعات، ما فعلته أنقذ حياتي، فدوة لهالعين. ”

وقالت الشاعرة والكاتبة، ريهام: ” إليهِ انتهاءُ المجدِ أمْ عندَهُ ابْتدا؟…. هو المجدُ ليس المجدُ إلا مُحَّمدًا ” ؛ فيما أضاف المعلق الرياضي فهد العتيبي: ” نسأل الله لك العون والتوفيق والسداد وأن يعينك ويحميك ويوفقك لخدمة ديننا ومملكتنا يا أبو سلمان. ”

ودعا الداعية الدكتور عائض القرني لولي العهد عبر الهاشتاج الذي حظى بتفاعل كبير من الجميع، قائلًا: ” اللهم وفقه وأيده بتأييدك وكن له ناصرًا على الحق وألهمه رشده وزده نجاحًا وفلاحًا. ”

ومن الجدير بالذكر، أن ولي العهد يحظى باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام العالمية؛ حيث يعتبره الجميع قائد للتغيير في المملكة، ويشرف على رؤية 2030 لإحداث تغييرات في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالمملكة.