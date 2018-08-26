بالفيديو.. طفل صغير يهنيء آل الشيخ.. والأخير يعده بمباراة الدوري

نواف السالم(صدى):

تفاعل رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ مع مقطع فيديو نشره طفل صغير يهنئه بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا له الصحة والسلامة.

ورد ” آل الشيخ ” على الطفل من خلال حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” وانت بخير يا ولدي، وأشوفك إذا رجعت لأرض الوطن الحبيب ونحضر مباراة في دورينا سوا ” .

وكانت تداولت أنباء حول عدم حضور المستشار تركي آل الشيخ افتتاح الدوري نظرًا لحالته الصحية وهو ما نفاه معاليه، حيث تعرض آل الشيخ لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لكنه طمأن جمهوره عن حالته.

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