بالصور.. صانعة الأسلحة الروسية ” كلاشينكوف ” تعلن تحدي تيسلا بسيارة كهربائية

موسكو(صدى):

أعلنت شركة كلاشينكوف الروسية المصنعة للبندقية الشهيرة عالمياً “AK-47″، أنها تعمل على تطوير سيارة كهربائية، تستطيع المنافسة بها مع سيارات تيسلا الكهربائية.

وقامت الشركة الروسية بتقديم نموذج السيارة الكهربائية “سي في وان” (CV-1) في معرض للمنتجات الدفاعية والمدنية الروسية قرب موسكو، وتأتي السيارة بشكل خارجي كلاسيكي يتشابه مع سيارة هاتشباك سوفيتية قديمة إنتاج السبعينيات.

وكشفت كلاشينكوف عن مميزات السيارة بأنه يمكنها السير لمسافة تصل إلى 350 كيلومترا بشحنها لمرة واحدة، وتمتلك قوة تسارع تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان فقط.

الجدير بالذكر فإن كلاشينكوف قدمت للسوق الروسي عدة سيارات كهربائية، من بينها السيارة “يو في-4″، بقدرة 50 كيلوواط وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلو متر في الساعة.