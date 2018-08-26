بالفيديو.. حلا الترك فعلت هذا الشيء الخطر دون اللجوء الى الصيدلية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة ​الشابة حلا الترك​ أنها لا تحب الأكسسسوارات كثيراً ، لكنها تحب كثراً وضع الاقراط في الأذنين، وقد قامت بفتح أذنها وحدها في المنزل من دون الاستعانة بالمكنات المخصصة لذلك في الصيدلية ما هو امر خطر في حال لم يتم الامر كما يجب.

وقالت حلا خلال مقابلة تليفزيونية ، انها تغير لون تقويم اسنانها باستمرار ، مشيره إلى انها تحب ستايل “الفانكي” في الملابس.

يذكر ان حلا كانت قد أطلقت أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية ” ممنوع اللمس ” من كلمات حمد الغرباوي، وألحان ميثم علاء الدين ومن توزيع MOTIFF. بعد غياب دام 3 سنوات.