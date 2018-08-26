طرق بسيطة للحفاظ على طلاء سيارتك وإعادة اللمعان إليه

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من أكثر ما يبرز أناقة السيارة هو الحالة الجيدة للطلاء مع اللمعان الجميل له، كما أن الطلاء يعمل على المحافظة على جسم السيارة، ويتأثر الطلاء بعدة عوامل خارجية مثل الأتربة وأشعة الشمس والاتساخات وفضلات الطيور، ومن أجل المحافظة على طلاء السيارة يجب تلميعه مرة كل عام أو عندما يتعرض للضرر.

ويجب قبل القيام بتلميع الطلاء إجراء عملية غسل شامل للسيارة، وذلك لإزالة جميع الاتساخات وفضلات الحشرات وغيره، حتى يتم التلميع وتنظيف السيارة تماماً، ولا يتآكل الطلاء ويتشقق فيما بعد، ومن الأفضل القيام بغسل السيارة في محطات الغسل.

عند البدء في عملية التلميع يفضل استخدام قطعة قماشية ناعمة أو إسفنجة خاصة، وعادةً ما يحتوي الملمع على مواد صنفرة قادرة على إزالة الخدوش البسيطة وتنعيم الطلاء وإزالة الطبقات الخشنة به، كما أنه في حالة التلميع الخاطئ أو استخدام منظف الطلاء غير المناسب، قد يأتي بنتائج عكسية ويتسبب في الإضرار بالطلاء.

ويفضل بعد اتمام عملية الطلاء إضافة مادة شمعية، حيث يساعد الشمع على عزل مسام الطلاء موفراً بذلك نعومة عالية لسطح الطلاء ولوناً جيداً وطبقة واقية إضافية ضد تأثيرات الطقس، ويفضل استخدام الشمع الاصطناعي لأنه يستطيع التحمل لمدة عام، أما الشمع الطبيعي يتحمل من 5 إلى 7 عمليات غسل يدوي.