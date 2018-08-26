مرض مناعي يهدد الغدة الدرقية

برلين(صدى):

حذرت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء من مرض التهاب الغدة الدرقية، والذي يعد مرض مناعي ذاتي يتم فيه انتاج أجسام مضادة لخلايا الغدة الدرقية.

وأوضحت الجمعية أن هذا الالتهاب من أكثر الأسباب شيوعًا لقصور الدرقية المزمن أي نقص الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية مثل الثيروكسين.

وأشارت إلى أن أعراض المرض الذي اكتشفه العالم الياباني هاكارو هاشيموتو، تتمثل في سرعة الاستثارة والشعور المستمر بالإرهاق وصعوبات النوم.

كما لفتت الجمعية إلى الممكن أن يمر بها المريض، حيث يحدث في البداية فرط نشاط للغدة الدرقية، والذي تتمثل أعراضه في العصبية وفرط التعرق، ثم قصور في نشاط الغدة، والذي تتمثل أعراضه في الخمول والقلق.

ونوهت إلى ضرورة أخذ هذه الأعراض على محمل الجد وإجراء فحوصات للغدة الدرقية من أجل اكتشاف المرض مبكرًا، لافته إلى أنه يمكن علاج المرض جيدًا في البداية بواسطة الأدوية التي تعمل على تنظيم إفراز هرمون الغدة الدرقية.