بالفيديو.. حاج جزائري يمشي حافيا على الجمرات خوفا من فساد حجه

نايف السالم(صدى):

سار حاج جزائري جاء إلى المملكة قبل 3 سنوات لأداء مناسك الحج حافيًا على قدميه أثناء رمي الجمرات بسبب عدم امتلاكه لحذاء.

وتسببت الحجارة أسفل قدميه في جرحهما؛ مما أسال الدماء منهما، وعند سؤاله لماذا لا يأخذ أي حذاء أجاب: ” لا أريد أن أخذ لقيطة حتى لا يفسد حجي. ”

ودفع ذلك المملكة إلى توفير أحذية بالحج مجانًا لمن فقد حذائه؛ حيث يتم توفير 20 ألف حذاء يوميًا أثناء موسم الحج.