مطالبات لـ ” التعليم ” بتمديد الإجازة.. وتعليقات ساخرة من المغردين

عادل الحربي (صدى):

تصدر هاشتاج ” الطلاب يطالبون بتمديد الإجازة ” موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث طالب الطلاب من خلاله وزارة التعليم بتمديد وقت الإجازة الصيفية التي استمرت قرابة أربعة أشهر.

وتبادل المغردون التعليقات الساخرة داخل الهاشتاج بالصور ومقاطع الفيديو الكوميدية؛ فيما انقسم النشطاء بين مؤيد للهاشتاج ويريد تمديد الإجازة، وآخرين يعارضون قائلين: ” لكم وجه تطالبون؟ رمضان وصمتوا وعيدين وعيدتوها وأطول شهر قضيتوه وتحلطمتوا فيه شباقي؟؟ ”

ومن الجدير بالذكر، أن مدارس المملكة، تفتح أبوابها أمام ملايين الطلاب في 2 سبتمبر المقبل بعد أن أغلقت أبوابها في نهاية العام الدراسي الماضي في 15 مايو؛ ليقضي الطلاب إجازة امتدت إلى أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.