  • الأحد 26

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مطالبات لـ ” التعليم ” بتمديد الإجازة.. وتعليقات ساخرة من المغردين

مطالبات لـ ” التعليم ” بتمديد الإجازة.. وتعليقات ساخرة من المغردين

مطالبات لـ ” التعليم ” بتمديد الإجازة.. وتعليقات ساخرة من المغردين
عادل الحربي (صدى):

تصدر هاشتاج ” الطلاب يطالبون بتمديد الإجازة ” موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث طالب الطلاب من خلاله وزارة التعليم بتمديد وقت الإجازة الصيفية التي استمرت قرابة أربعة أشهر.

وتبادل المغردون التعليقات الساخرة داخل الهاشتاج بالصور ومقاطع الفيديو الكوميدية؛ فيما انقسم النشطاء بين مؤيد للهاشتاج ويريد تمديد الإجازة، وآخرين يعارضون قائلين: ” لكم وجه تطالبون؟ رمضان وصمتوا وعيدين وعيدتوها وأطول شهر قضيتوه وتحلطمتوا فيه شباقي؟؟ ”

ومن الجدير بالذكر، أن مدارس المملكة، تفتح أبوابها أمام ملايين الطلاب في 2 سبتمبر المقبل بعد أن أغلقت أبوابها في نهاية العام الدراسي الماضي في 15 مايو؛ ليقضي الطلاب إجازة امتدت إلى أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممدوها وبس اش نسوي

[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه الله يصلحهم

بعد سنتين بتتقلص الإجازة إلى شهرين ونصف على الأكثر

[ عدد التعليقات: 5230 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلاوه هي ولا حلاوه *!! خلاص ولاااا أندمنتوا الراحه **!! ههههههههههههههه
—————————————————–
*
قالوا * سوف تظل فقير لمدة عـــ 20 ــام * قال وبعد الـ عـــ 20 ــام **!!!!!
*
قالوا له * خلاص راح تبقى على ماهو أنت عليه **! هههههههههههههه
*
أستغفر الله وأتوب إليه **

[ عدد التعليقات: 4154 ] نشر منذ 1 ساعة

اعطوهم تمديد لنهاية العام والبدايه عام 1340 لكي يحسوا بالاجازه

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة

الحسنة الوحيدة إللي إستفدنا من تمديد إجازة الطلاب <<< الشوارع بالنهار فاضية ونوصل مقر العمل بوقت قياسي ^^

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *