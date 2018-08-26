مطالبات لـ ” التعليم ” بتمديد الإجازة.. وتعليقات ساخرة من المغردين
تصدر هاشتاج ” الطلاب يطالبون بتمديد الإجازة ” موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ؛ حيث طالب الطلاب من خلاله وزارة التعليم بتمديد وقت الإجازة الصيفية التي استمرت قرابة أربعة أشهر.
وتبادل المغردون التعليقات الساخرة داخل الهاشتاج بالصور ومقاطع الفيديو الكوميدية؛ فيما انقسم النشطاء بين مؤيد للهاشتاج ويريد تمديد الإجازة، وآخرين يعارضون قائلين: ” لكم وجه تطالبون؟ رمضان وصمتوا وعيدين وعيدتوها وأطول شهر قضيتوه وتحلطمتوا فيه شباقي؟؟ ”
ومن الجدير بالذكر، أن مدارس المملكة، تفتح أبوابها أمام ملايين الطلاب في 2 سبتمبر المقبل بعد أن أغلقت أبوابها في نهاية العام الدراسي الماضي في 15 مايو؛ ليقضي الطلاب إجازة امتدت إلى أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.
ابومعن[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممدوها وبس اش نسوي
معلمة[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه الله يصلحهم
بعد سنتين بتتقلص الإجازة إلى شهرين ونصف على الأكثر
اقترح ان يكون الدوام اربعة ايام بالاسبوع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقترح ان يكون عدد ايام الدوام بالاسبوع اربعة ايام حيث ان ذلك سيشجع على عملية التعلم والنشاط ومنها يحقق اهداف اقتصادية
رااايق[ عدد التعليقات: 5230 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلاوه هي ولا حلاوه *!! خلاص ولاااا أندمنتوا الراحه **!! ههههههههههههههه
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قالوا * سوف تظل فقير لمدة عـــ 20 ــام * قال وبعد الـ عـــ 20 ــام **!!!!!
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قالوا له * خلاص راح تبقى على ماهو أنت عليه **! هههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه **
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4154 ] نشر منذ 1 ساعة
اعطوهم تمديد لنهاية العام والبدايه عام 1340 لكي يحسوا بالاجازه
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
الحسنة الوحيدة إللي إستفدنا من تمديد إجازة الطلاب <<< الشوارع بالنهار فاضية ونوصل مقر العمل بوقت قياسي ^^