بالفيديو.. حجاب بن نحيت يرثي نفسه بأبيات مؤثرة قبل وفاته
أظهر مقطع فيديو الشاعر الراحل، حجاب بن نحيت، وهو يرثي نفسه بأبيات مؤثرة قبل وفاته.
وتوفي حجاب بن نحيت، ظهر اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة انتقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52716 ] نشر منذ 17 دقيقة
هذه الأبيات قالها في اواسط الثمانينيات ميلاديه تقريباً ، وقد كانت فقط الثلاثة الأبيات الأول لاغير ,,
,, هذا ماقرأته في مجلة المختلف ، التي كانت تُعنى باالشعر والشعراء ، في مقابلة معه ، وأرى ان الشاعر أزادها ابياتاً ، والحقيقه كل بيت اجزل وأغزر معنى من سابقه ،، وهذا مالمسته في كافة اشعار حجاب رحمه الله ,,
,, رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته ، والهم اولاده واهله وكافة من يعز عليهم فراقه ، حسن العزاء والصبر والسلوان .. آمين ,,
(( إنا لله وإنا إليه راجعون )) ..