بالفيديو.. حجاب بن نحيت يرثي نفسه بأبيات مؤثرة قبل وفاته

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو الشاعر الراحل، حجاب بن نحيت، وهو يرثي نفسه بأبيات مؤثرة قبل وفاته.

وتوفي حجاب بن نحيت، ظهر اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة انتقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض.

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