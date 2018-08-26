اليوم.. بدء العمل بالتعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي

عادل الحربي(صدى):

يشهد، اليوم الأحد، بدء العمل بالتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وكانت المؤسسة أدخلت بعض التعديلات على الوثيقة، والتي أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عامًا.

كما تضمنت التعديلات تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، ويشترط لذلك مباشرة الحادث من الجهة المسؤولة عن مباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم الأضرار بعد الحادث وقبل الإصلاح.