اليوم.. بدء العمل بالتعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي
يشهد، اليوم الأحد، بدء العمل بالتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وكانت المؤسسة أدخلت بعض التعديلات على الوثيقة، والتي أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عامًا وما فوق ويحمل رخصة قيادة، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عامًا.
كما تضمنت التعديلات تنظيم آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، ويشترط لذلك مباشرة الحادث من الجهة المسؤولة عن مباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم الأضرار بعد الحادث وقبل الإصلاح.
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 ساعات
لماذا لايتم التأمين على الرخصه ..
وخصوصا لكبار السن .. ممن تعدوا الاربعين مثلا ..
أم أن حفظ حقوق شركات التأمين مقدم على غيرهم
أليس للسائقين حقوقا أيضا ..
ماذنبي أن أؤمن على عدة سيارات
بعضها لا أستخدمه سوى في السفر
وطيلة السنه والسياره واقفه ..
إذا كانت شركات التأمين تدعي أن هناك من يتلاعب
وقت الحوادث ..
فكيف يتم تعميم هذا الإدعاء على الجميع
أليس كبار السن أبعد مايكونوا عن هذا التلاعب ..
فماذنبهم في إستغلال شركات التأمين لهم
أم أنهم ليس لهم حقوقا لأنهم ضعفاء ..
بينما تم حل مشكلة شركات التأمين القويه ..
ولو على حساب السائقين الضعفاء ولو كانوا كبارا في السن !!!!؟؟؟
محمد[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق باذن المولى
ماجد[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 3 ساعات
الله الموفق و المستعان 🙌