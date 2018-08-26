” العصيمي ” يؤكد على سرعة إخلاء طرف جميع المنقولين ويحذر قادة المدارس

نايف السالم(صدى):

هنأ المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الدكتور مبارك العصيمي، اليوم الأحد، المعلمين بالعودة إلى الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعلق ” العصيمي ” على ترحيل بيانات المشمولين بحركة النقل الخارجي والداخلي إلى نظام فارس، في ظل مباشرة المعلمين العودة إلى مدارسهم الجديدة وعدم إخلاء بعض قادة المدارس الطرف أثناء فترة الدوام قبل إجازة عيد الأضحى.

وأوضح على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذا التأخير يأثر على عدم القدرة على تنفيذ المباشرة في المداس الجديدة، قائلًا ” إلحاقاً لما تم نشره سابقاً من ترحيل بيانات المشمولين بحركة النقل الخارجي والداخلي إلى نظام فارس، وأن المعلمين يباشرون مع العودة في مدارسهم الجديدة، ونظراً لكون بعض قادة المدارس لم يقم بإخلاء الطرف أثناء فترة الدوام قبل إجازة عيد الأضحى “.

وأكد ” العصيمي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على جميع قادة المدارس سرعة الدخول على نظام فارس وإخلاء طرف جميع المنقولين، لافتًا إلى أن مسؤولية التأخر في ذلك تقع عليهم، حتى يتم التمكن من رفع المباشرة في مدارسهم الجديدة، وللأهمية جرى التنويه.