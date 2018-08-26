آخر مستجدات الهجوم على السفارة الأمريكية في تركيا

أنقرة(صدى):

كشفت صحف تركية، أمس السبت، عن آخر مستجدات قضية إطلاق النار على السفارة الأمريكية، في أنقرة لافتةً إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على شخصين آخرين يشتبه بضلوعهما في الحادث؛ ليصبح عدد المعتقلين 4 أشخاص.

ويخضع الشخصين المقبوض عليهما للاستجواب حاليًا؛ فيما مددت الشرطة التركية فترة احتجاز أحمد شيلكتين 39 عامًا وعثمان غونداس 38 عامًا، اللذين اعتقلا في 20 أغسطس؛ حيث اعترفا بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في أنقرة، وهما تحت تأثير الكحول.

ومن جانبه، أقر أحد المتهمين بإطلاق النار، إن الغضب من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تركيا وانهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي كانا وراء إقدامه على هذه الخطوة، قائلًا: ” لقد اتصلت بعثمان في تلك الليلة والتقينا. كنا نشرب ونقود السيارة. تحدثنا عن أزمة الدولار، وعن التهديدات الأمريكية ضد تركيا وعن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة. ”

وأكد المتهم: ” غضبنا وقررنا إطلاق النار على السفارة الأميركية، لقد كنا تحت تأثير الكحول. ” ؛ فيما لازالت التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث.