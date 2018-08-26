الهلال يوافق على مباراة الزمالك ويكثف جهوده لتسجيل ” مايكون “

ماجد محمد(صدى):

تواصل إدارة نادي الهلال جهودها لاقناع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتمديد فترة الانتقالات الصيفية للتمكن من تسجيل المدافع البرازيلي ” مايكون بيريرا ” .

وتسبب تأخر وصول أوراقه الرسمية من نادي غلطة سراي التركي دون قيده خلال المهلة التي انقضت عند الساعة الثانية عشرة من مساء الخميس الماضي؛ حيث تستنفر إدارة سامي الجابر للحصول على استثناء لتسجيل اللاعب كأجنبي ثامن ضمن كتيبة ” الزعيم ” .

وعلى جانب آخر، استقبل حشد كبير من جمهور الهلال المهاجم الفرنسي الجديد بافتيمبي غوميز، الذي وصل إلى الرياض مساء أمس السبت، فيما سيواجه الزعيم نادي الزمالك المصري في كأس السوبر السعودي المصري في العاشر من شهر نوفمبر المقبل برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.