مليشيا الحوثي تتكبد الخسائر وتفقد قياديين آخريين

فهمي محمد(صدى):

تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية تكبدها للخسائر البشرية والمادية خاصة في القيادات، حيث قتل قياديين من الحوثيين خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حيران بمحافظة حجة الحدودية.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية في المنطقة الخامسة بالمحافظة، أنه تم قتل عبدالوهاب محمد الحسام والقاضي صلاح مسعد خموسي في معارك بين الجيش اليمني والحوثيين.

وكانت الفرق البحرية العسكرية بالمنطقة الخامسة تمكنت من العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في المياه الدولية بالبحر الأحمر قرب مرسى حبل في محافظة حجة.

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