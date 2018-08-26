قائد أمن الحج يعلن البدء في إعداد خطة الموسم المقبل

علي القحطاني (صدى):

أكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، أنه سيتم البدء فورًا في إعداد الخطة المناسبة لموسم حج عام 1440 هـ.

وأوضح ” الحربي ” أنه سيتم الاستفادة من النجاجات التي تم تحقيقها خلال هذا الموسم والمواسم الماضية، لافتًا إلى أنه سيكون هناك المزيد من الاهتمام بمراحل التطوير.

كما هنأ ” الحربي ” خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الداخلية ونائب أمير مكة المكرمة، على نجاح موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن دعم القيادة الرشيدة هو أساس نجاح الخطط الأمنية والخدمية، حيث وفرت جميع الإمكانيات وأرقى الخدمات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مبينًا أنه لم يتم تسجيل أي حالة أمنية.