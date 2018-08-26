بالفيديو.. هند البلوشي تطلق ” مستفز ” .. ومتابعون : قصدت بها طليقها مشاري العوضي

أماني الغامدي(صدى):

طرحت الفنانة ​هند البلوشي​ اغنية جديدة تحمل عنوان ” ​مستفز​ ” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وقامت بطرحها على يوتيوب .

واعتبر بعض المتابعين عبر مواقع التواصل ان هذه الأغنية تعدّ كردّ غير مباشر على طليقها الفنان الكويتي ​مشاري العوضي​ الذي اعلن طلاقه من البلوشي عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث نشر مشاري صورة كتب عليها ” تصريح طلاق ” ، رافضا الحديث عن الأسباب، رغبة في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، إلّا أنّ هند لم تخرج بأي تصريح لغاية الآن يؤكّد أو ينفي ما قاله طليقها.