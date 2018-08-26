بالفيديو.. هند البلوشي تطلق ” مستفز ” .. ومتابعون : قصدت بها طليقها مشاري العوضي
طرحت الفنانة هند البلوشي اغنية جديدة تحمل عنوان ” مستفز ” والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وقامت بطرحها على يوتيوب .
واعتبر بعض المتابعين عبر مواقع التواصل ان هذه الأغنية تعدّ كردّ غير مباشر على طليقها الفنان الكويتي مشاري العوضي الذي اعلن طلاقه من البلوشي عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .
حيث نشر مشاري صورة كتب عليها ” تصريح طلاق ” ، رافضا الحديث عن الأسباب، رغبة في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، إلّا أنّ هند لم تخرج بأي تصريح لغاية الآن يؤكّد أو ينفي ما قاله طليقها.
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