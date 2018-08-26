بالصور.. شاب ينقذ حياة 4 أشخاص بعد وفاته

بكين(صدى):

فقد الشاب المصري شريف الجزار، المقيم في الصين، حياته عقب اصطدام رأسه بحوض الاستحمام داخل منزله، وأصيب بنزيف داخلي وتوفي على إثرها.

وأعلنت أسرة الشاب موافقته قبل الوفاة، على التبرع بأعضائه لينقذ حياة 4 أشخاص؛ حيث تبرع ” شريف ” بـ ” قلب وكبد وكليتي ” لمرضى صينين.

ووقعت والدة الشاب وثيقة كتابية في المستشفى لإعلان موافقتها على التبرع بأعضائه لإنقاذ 4 آخرين؛ فيما اكتنفت المستشفى حالة من الامتنان الكبير لشريف وأسرته، عبر عنها الطاقم الطبى وأسر المرضى المستفيدين من التبرع.

وانحنى أفراد أسر المستفيدين احترامًا أمام والدة شريف ومنحوها الورود تعبيرًا عن تقديرهم، فيما كرر الأطباء المشهد نفسه أمام جثمان شريف داخل غرفة العمليات؛ بينما قالت أسرة أحد المستفيدين من التبرع: ” لقد منحنا شريف حياة جديدة، لا يمكننا التعبير عن شكره بما يكفى، سنذكر دائمًا ما منحه لنا من حب ومساعدة. ”