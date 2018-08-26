تعليق خدمات أكبر شركة نقل ركاب في العالم بسبب واقعة اغتصاب

بكين(صدى):

بعد يوم واحد من اغتصاب سائق سيارة بأكبر شركات نقل الركاب عالميا في الصين لراكبة وقتلها، أعلنت الشركة عن تعليق خدماتها التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في كل أنحاء الصين.

وقالت شركة ” ديدي تشو شينغ ” ، إنها تأسف لتعليق خدمة نقل الركاب في الوقت الحالي بسبب ” أخطاء محبطة ” ، في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بإعادة تقييم نشاطها.

وتقدر قيمة شركة ” ديدي تشو شينغ ” بخمسين مليار دولار، وتتوسع بقوة خارج الصين وتستهدف أسواقا جديدة في المكسيك والبرازيل وأستراليا وتنافس ” أوبر ” .