حكمًا إنسانيا يرد رضيعا لحضن أمه بعد حرمانها منه طوال عام ونصف

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكمًا بحضانة أم لرضيعها الذي لم تره منذ ولادته قبل عام ونصف.

وكانت الأم قد رفعت دعوى قضائية لرد ابنها ذكرت فيها : ” إنها تقيم في بيت والدها على إثر خلاف نشب بينها وبين زوجها، وإنها قد رفعت دعوى فسخ نكاح، ولم تر رضيعها منذ ولادته حتى صدور حكم الحضانة لصالحها ” .

وبنى القاضي حكمه على كون المصلحة تقتضي الحضانة للأم نظرًا لحاجة المحضون لها في هذا السن واستنادًا إلى قوله عليه الصلاة والسلام ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” ، ولكون بقاء الزوجية لا يمنع من إثبات الحضانة لأحد الزوجين حال الشقاق.