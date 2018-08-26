حكمًا إنسانيا يرد رضيعا لحضن أمه بعد حرمانها منه طوال عام ونصف
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكمًا بحضانة أم لرضيعها الذي لم تره منذ ولادته قبل عام ونصف.
وكانت الأم قد رفعت دعوى قضائية لرد ابنها ذكرت فيها : ” إنها تقيم في بيت والدها على إثر خلاف نشب بينها وبين زوجها، وإنها قد رفعت دعوى فسخ نكاح، ولم تر رضيعها منذ ولادته حتى صدور حكم الحضانة لصالحها ” .
وبنى القاضي حكمه على كون المصلحة تقتضي الحضانة للأم نظرًا لحاجة المحضون لها في هذا السن واستنادًا إلى قوله عليه الصلاة والسلام ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” ، ولكون بقاء الزوجية لا يمنع من إثبات الحضانة لأحد الزوجين حال الشقاق.
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