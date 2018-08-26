تغريم مي العيدان 3000 دينار كويتي بتهمة سب أمل العنبري

أماني الغامدي(صدى):

ربحت الفنانة البحرينية أمل العنبري، قضيتها ضد الإعلامية الكويتية، مي العيدان، لاتهامها بالسب والقذف، وتغريمها 3000 دينار كويتي.

وقالت محامية العنبري: ” تعرضت الفنانة أمل العنبري لانتقادات لاذعة وإساءة شديدة لكرامتها من قبل السيدة مي العيدان، وجاء ذلك عندما قامت السيدة مي بنشر فيديو لها وهي تتحدث عن أحد أدوار الفنانة أمل في أحد مسلسلاتها، ونعتتها بأنها تقوم بدور مخل بالآداب العامة باستخدام ألفاظ نابية، فأسندت النيابة العامة لها بعد تقديم شكوانا تهمة إساءة استخدام الهاتف والإساءة إلى الكرامة ” .

وأضافت : ” أصدرت المحكمة حكمها الأول، بتغريم المتهمة 3000 دينار مع وقف النفاذ وإحالة دعوتنا المدنية للمحكمة المختصة، وبانتظار صدور حكم نهائي للمطالبة بتعويضنا النهائي عن الأضرار النفسية والمادية ” .