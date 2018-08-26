الأمير خالد بن سلمان يعزي في وفاة جون ماكين: كان صديقا عظيما للمملكة

واشنطن(صدى):

تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاحد، بالتعازي للشعب الأمريكي في وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ماكين كان صديقا عظيما للمملكة، سنفتقده هو رجل دولة محترم وجدير بالثقة فعلا ” .

يذكر أن ماكين قد توفي مساء أمس السبت، عن عمر ناهز الـ81 عاما بعد ساعات من توقفه عن تلقي العلاج الإشعاعي والكيميائي.

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