تعليق تركي آل الشيخ على التحقيق مع الصحفي الذي أساء للمملكة وحضر حفل النصر

طلال الغامدي(صدى):

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، على فتح إدارة نادي النصر تحقيقا عاجلا للوقوف على كيفية دخول الصحفي الكويتي ماجد المهندي إلى مقر النادي وحضوره حفل تقديم نجوم العالمي الأجانب.

وقال آل الشيخ معلقًا على بيان النصر: ” غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع ” .

وكانت إدارة النصر قد أكدت أنه لم يتم توجيه دعوة للمهندي، ولا يتشرف بدعوته مشيرا إلى أنه لا بتشرف بدعوة أي شخص يسيء للوطن تلميحاً أو تصريحاً أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه بلادنا المعلنة والصريحة.