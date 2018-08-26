انقطاع المياه بحي العوالي منذ 10 أيام والأهالي يستغيثون ويهجرون منازلهم

عقال المالكي(صدى):

اضطر سكان حي العوالي ،غرب الرياض إلى هجر منازلهم والتوجه إلى السكن في شقق مفروشة بالإيجار اليومي ، في حين حلّ بعضهم ضيوفاً عند أقاربهم، والبعض الآخر أصبح يصرف أمواله على قوارير المياه الكبيرة ويستحم بها ويغسل الملابس بها، كل ذلك بسبب انقطاع المياه منذ أكثر من عشرة أيام عن منازلهم.

‏وأكد السكان في حديثهم لـ ” صدى ” أن شكواهم التي تقدموا بها إلى الجهات المسؤولة في حلّ المشكلة لم تفلح ، ما عجل في رحيلهم من منازلهم، بعدما عاشوا فترة تجاوزت عشرة أيام من دون ماء خصوصا فترة عيد الاضحى المبارك.

‏وخلال الأيام الماضية التزمت شركة المياه الصمت واكتفت عناية العملاء بالشركة بعبارتها الشهيرة : ” تم معالجة الشكوى.. ” دون أن يكون هناك حل لمشكلة انقطاع المياه عن الحي على أرض الواقع .

‏وأشار عدد من سكان الحي إلى أن ما يميز الحي خلال الأيام الماضية هو تردد ناقلات المياه بشكل يومي ومستمر .

‏وأكد السكان في ختام حديثهم لـ ” صدى ” أن الحاجة إلى الماء بدأت حلما يراود سكان الحي ويقلق مضاجعهم بكوابيس الانقطاع المتكرر لفترات طويلة تتجاوز أسابيع في غالب الأحيان.