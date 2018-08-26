ضبط ثلاثيني هتك عرض شقيقة زوجته ثم قتلها

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، أقدم مجرم ثلاثيني مصري على هتك عرض شقيقة زوجته، ذات الـ 6 سنوات من عمرها، ثم قتلها وألقى بجثتها في ترعة.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بترعة، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المجرم.

وأحالت الجهات الأمنية المتهم إلى النيابة العامة لاتهامه باستدراج طفلة وهتك عرضها في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقتلها ويلقيها في ترعة.