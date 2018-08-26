ضبط ثلاثيني هتك عرض شقيقة زوجته ثم قتلها
في واقعة مأساوية، أقدم مجرم ثلاثيني مصري على هتك عرض شقيقة زوجته، ذات الـ 6 سنوات من عمرها، ثم قتلها وألقى بجثتها في ترعة.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل جوال بترعة، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المجرم.
وأحالت الجهات الأمنية المتهم إلى النيابة العامة لاتهامه باستدراج طفلة وهتك عرضها في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، قبل أن يقتلها ويلقيها في ترعة.
غريب[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 5 دقائق
اللّهم لاتكتب له الهداية وأضله عن صراطك واجعله عبرة في الدنيا والآخر،،،،وإذا أحد قال مايجوز له بالمِثل