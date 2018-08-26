تعليق القحطاني حول شرائه لقطيع إبل بمليار ريال

حمود العنزي (صدى):

أكد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، أن ماتردد حول شرائه قطيع من الإبل في بمبلغ مالي غير مسبوق في تاريخ بيع مزايين الإبل في المملكة، شائعات ولا تمت للواقع بصلة.

وقال القحطاني في رده على سؤال لأحد متابعيه على ” تويتر ” : ” الخبر غير صحيح يالغالي جملة وتفصيلًا. وبكل الأحوال اللي عند ابن العم العزيز الشيخ عمير عندي واللي عندي عنده والحلال واحد ولكن لا صحة اطلاقًا لهذه الشائعات ولا أصل لها من الأساس. والله يبارك له بحلاله وماله وذريته ” .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا انباءًا مغلوطة تفيد بإن الشيخ عمير بن فهد القحطاني، باع منقية الإبل الوضح للقحطاني بمبلغ مليار ريال.

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