إدارة النصر تحقق في كيفية حضور ماجد المهندي حفل تقديم الأجانب دون دعوة
أعلنت إدارة نادي النصر ،اليوم الأحد، أنه لم يتم توجيه دعوة للصحفي الكويتي ماجد المهندي في حفل تقديم لاعبيه الأجانب.
وقال النصر في بيان صحفي: ” لا تتشرف الإدارة بدعوته ولا بأي أحد يسئ للوطن تلميحاً أو تصريحاً أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه بلادنا المعلنة والصريحة ” .
وأكدت خلال البيان أنها ستجري تحقيقاً عاجلاً ودقيقاً لمعرفة كيفية دخوله إلى مقر النادي ومن سهل له ذلك.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههه طبيعي واكيد اعلامكم المتعصب واعضاء شرف النادي هم اللي سهلوا له
ايش نتوقع من نادي اعلامه وجمهوره كل همهم وشغلهم الشاغل الهلال واخفاقاته ناهيكم عن التدابير والتحريض لامثال نيشمورا ومن هو على شاكليته
الاهم الهلال ماياخذ اسيويه ويلعب كأس العالم
وناهيك ايضا على الاحتفالات وذبح الحواشي وتقطيع الفلوس اللي سووها عشان الهلال خسر البطوله
بالله عليكم ايعقل يصل التعب لهالدرجه من الحقد والكراهيه وكانه نادي مو سعودي ؟؟؟؟؟
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههه طبيعي واكيد اعلامكم المتعصب واعضاء شرف النادي هم اللي سهلوا له
ايش نتوقع من نادي اعلامه وجمهوره كل همهم وشغلهم الشاغل الهلال واخفاقاته ناهيكم عن التدابير والتحريض لامثال نيشمورا ومن هو على شاكليته
الاهم الهلال ماياخذ اسيويه ويلعب كأس العالم
وناهيك ايضا على الاحتفالات وذبح الحواشي وتقطيع الفلوس اللي سووها عشان الهلال خسر البطوله
بالله عليكم ايعقل يصل التعب لهالدرجه من الحقد والكراهيه وكانه نادي مو سعودي ؟؟؟؟؟
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 42 دقيقة
اضافه لتعليقي السابق
وتى اكون منصف وعادل
مااقول الكل ولكن يؤسفني ان اقول قله قلائل اللي فاهمين وراكدين وماعندهم هالعلوم او يسوو هالسوات
انما المؤسف ان الاكثر والاغلبيه هذا الهم للاسف الشديد