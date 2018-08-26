إدارة النصر تحقق في كيفية حضور ماجد المهندي حفل تقديم الأجانب دون دعوة

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي النصر ،اليوم الأحد، أنه لم يتم توجيه دعوة للصحفي الكويتي ماجد المهندي في حفل تقديم لاعبيه الأجانب.

وقال النصر في بيان صحفي: ” لا تتشرف الإدارة بدعوته ولا بأي أحد يسئ للوطن تلميحاً أو تصريحاً أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه بلادنا المعلنة والصريحة ” .

وأكدت خلال البيان أنها ستجري تحقيقاً عاجلاً ودقيقاً لمعرفة كيفية دخوله إلى مقر النادي ومن سهل له ذلك.