بالفيديو.. الشهري: الاتحاد الأوروبي يريد بقاء المنطقة العربية على صفيح ساخن
أكد العميد حسن الشهري الخبير الأمني والاستراتيجي، أن الاتحاد الأوروبي لديه أجندة معادية للدول العربية، موضحًا أن هذا الأمر بات واضحًا وعلنيًا للجميع.
وأوضح الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، أن هناك دول تريد أن تبقي المنطقة العربية على صفيح ساخن.
وذكر على سبيل المثال ممارسات بريطانيا في الدول التي دخلت بها، قائلًا إنه : ” لا يوجد دولة عربية أو إسلامية دخل الإنجليز إليها إلا وتركوا بها مناطق توتر ” .
العميد حسن الشهري:
هناك للأتحاد الأوربي أجندة معادية للدول العربية في المنطقة بحيث تبقى المنطقة على صفيح ساخن.#انهيار_الحوثي #ايران #اليمن #السعودية #الحديدة #الناتو #التحالف_العربي #واشنطن #أوربا #صعدة #أحداث_24 pic.twitter.com/7hX2BDewJO
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) August 25, 2018
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