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بالفيديو.. الشهري: الاتحاد الأوروبي يريد بقاء المنطقة العربية على صفيح ساخن

بالفيديو.. الشهري: الاتحاد الأوروبي يريد بقاء المنطقة العربية على صفيح ساخن
علي القحطاني (صدى):

أكد العميد حسن الشهري الخبير الأمني والاستراتيجي، أن الاتحاد الأوروبي لديه أجندة معادية للدول العربية، موضحًا أن هذا الأمر بات واضحًا وعلنيًا للجميع.

وأوضح الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، أن هناك دول تريد أن تبقي المنطقة العربية على صفيح ساخن.

وذكر على سبيل المثال ممارسات بريطانيا في الدول التي دخلت بها، قائلًا إنه : ” لا يوجد دولة عربية أو إسلامية دخل الإنجليز إليها إلا وتركوا بها مناطق توتر ” .


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