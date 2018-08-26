بالفيديو.. الشهري: الاتحاد الأوروبي يريد بقاء المنطقة العربية على صفيح ساخن

علي القحطاني (صدى):

أكد العميد حسن الشهري الخبير الأمني والاستراتيجي، أن الاتحاد الأوروبي لديه أجندة معادية للدول العربية، موضحًا أن هذا الأمر بات واضحًا وعلنيًا للجميع.

وأوضح الشهري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، أن هناك دول تريد أن تبقي المنطقة العربية على صفيح ساخن.

وذكر على سبيل المثال ممارسات بريطانيا في الدول التي دخلت بها، قائلًا إنه : ” لا يوجد دولة عربية أو إسلامية دخل الإنجليز إليها إلا وتركوا بها مناطق توتر ” .