فهمي محمد(صدى):

كشف قائد لواء العروبة، التابع لقوات الجيش اليمني، اللواء عبدالكريم السدعي ، حقيقة هروب عبد الملك الحوثي عبر مطار صنعاء، بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن هروبه.

وقال السدعي، إن عبد الملك الحوثي أصبح محاصراً في معقله بمنطقة مران، بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، ولا مفرّ له للهروب.

وتابع : ” ما تنقله وسائل الإعلام المحلية، عن مغادرة زعيم الحوثيين عبر مطار صنعاء، غير صحيح ” .

وعلى جانب أخر لفت إلى أن العملية العسكرية الجارية بمحافظة صعدة، مستمرة، وتسير في الاتجاه الصحيح، قائلًا : ” لن تتوقف إلا بقطع رأس الأفعى، وتحقيق النصر العظيم، ورفع علم الجمهورية اليمنية على أعلى جبل في مران ” .