بعد تعرضه لفيروس أسقطه بغيبوبة.. وفاة الطفل السعودي بجاكرتا قبل وصوله للرياض

عادل الحربي (صدى):

قبل وصوله إلى الرياض، لفظ الطفل السعودي محمد ظافر الشهراني أنفاسه الأخيرة؛ إثر تعرضه لوعكة صحية أدت لدخوله بغيبوبة.

وكان الطفل ” الشهراني ” قد سقط بشكل مفاجيء في مطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا ليلة عيد الأضحى ودخل في غيبوبة، حيث كان مع أسرته في إندونيسيا في رحلة سياحية .

وفي هذا السياق كشف أحد ذوي الطفل ” الشهراني ” ، عن تفاعل وزارة الصحة مع مطالبهم لنقله إلى أرض الوطن لكن الطفل توفى قبل نقله إلى أحد المستشفيات بالرياض.

يذكر أن التقارير قد أظهرت تعرض الطفل لفيروس، أدى لوفاته بعدها قبل نقله للرياض لتلقي العلاج.