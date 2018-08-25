الجريوي: انطلاق البرنامج التعريفي للطلبة لمقبولين بجامعة الملك سعود بعد عد الأثنين

سعيد العجل(صدى):

تنطلق بعد يوم غد (الإثنين) المرحلة الثانية من فعاليات البرنامج التعريفي التنفيذي للطلاب والطالبات الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود للطلبة المقبولين في الجامعة لهذا العام .

وقال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي أنه في البرنامج التعريفي التنفيذي يلزم حضور الطلاب و الطالبات لفعاليات البرنامج وفقا للجدول المحدد لكل طالب و طالبة حيث تم تقسيم فعاليات اليوم الواحد إلى أربع فترات لكل يوم والذي يشمل اللقاء التفاعلي وإصدار البطاقة الجامعية وإستلام الكتب الجامعية وإستلام البطاقة البنكية ، مشيرا إلى ان هذه الفعاليات تستمر حتى تاريخ ۱٤٣٩/۱٢/۱٩هـ الموافق ٢۰۱٨/٨/٣۰م.

و قال الجريوي أن جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة تبارك للطلبة المقبولين و تتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية مشيراً الى أن جامعة الملك سعود ممثلة في العمادة عهدت في بداية كل عام دراسي تنظيم برنامج تعريفي لجميع الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعة ، يتم فيه تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف إلى ما يُقدَّم لهم من خدمات، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من فعاليات وأنشطة متنوعة تساعدهم في دراستهم الجامعية و تكفل لهم الانتظام في المحاضرات منذ اليوم الأول في العام الدراسي، وقد اتخذت العمادة شعاراً للبرنامج التعريفي لهذا العام وهو “كُن شريكاً في رؤية الوطن ” .

من جهته اوضح وكيل عمادة السنة الاولى المشتركة للخدمات الطلابية في جامعة الملك سعود مدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد بن مطيران العنزي ان العمادة اكملت استعداداتها لإطلاق البرنامج يوم الأثنين القادم إن شاء الله تعالى وقال العنزي ان البرنامج التعريفي في مرحلته الاولى (البرنامج التعريفي الإلكتروني) الذي تم تنفيذه online): حقق نجاحا كبيرا و لله الحمد و قال ان الطلبة أتموا من خلاله الاطلاع على الميثاق والاستمارة الصحية واستمارة المواهب والانشطة وأنهوا اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية .