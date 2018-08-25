تدهور صحة الشاعر ” حجاب بن نحيت ” ومنعه من الزيارة

عادل الحربي (صدى):

تدهورت صحة الشاعر المعروف ” حجاب بن نحيت ” وأصيب بالتهاب رئوي حاد استدعى عزله التام بالعناية المركزة في المستشفى العسكري بالرياض ، ومنعه من الزيارة.

وابتهل محبو الشاعر ابن نحيت بالدعاء له والتضرع إلى الله أن يشفيه ويمده بالصحة والسلامة بعد خدمته للأدب والشعر لأكثر من خمسة عقود.

وطمئن نجله أيوب محبيه قائلا: ” نطمئن الجميع بأن أملنا بالله كبير ومؤمنين بالله وبقضائه وقدره والقيادة الرشيدة وكل المحبين يحيطونه برعايتهم ودعائهم الصادق وسوف نزودكم بما يستجد بإذن الله تعالى شكرنا وتقديرنا لكل من سأل عن والدنا شافاه الله، واعتذارنا لكل من لم نستطع الرد عليه ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” ابن نحيت ” بدأ الشعر في مراحل مبكرة من عمره، وولد في الفوارة بالقصيم حيث عاش حياة اليتم والعوز، وأخذه والده من والدته بعد انفصالهما وهو طفل، وعاد لوالدته حين بلغ ثماني سنوات، وكان لطفولته وشغف عيشه دور في صقل شاعريته، ولمع نجمه في الستينيات الميلادية، وعُرف كأبرز شعراء العصر المخضرمين.